Оставайтесь дома: на Пасху синоптики прогнозируют дождь и ночные заморозки

В Пасхальное воскресенье по Украине днем ​​ожидается до 13° тепла, на Закарпатье — до 18°. Дождь на Одесчине и в северных областях. А вот ночью прогнозируют заморозки.

Об этом Укринформу сообщили в Укргидрометцентре.

"На сутки 19 апреля облачно с прояснениями. Без осадков, лишь днем ​​в Одесской области умеренный дождь, в северных областях местами небольшой дождь. Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-6 ° тепла, в Украине, кроме южной части, на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0-5 °, температура днем ​​8-13 ° тепла, в южной части и на Закарпатье 13-18 ° ", — говорится в прогнозе.

В Киеве на Пасху будет облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем ​​местами небольшой дождь. Температура ночью 1-3° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-2°; температура днем ​​10-12° тепла.

В Киевской области ночью без осадков, днем ​​местами небольшой дождь. Температура ночью 1-4° тепла, на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0-5°; температура днем ​​8-13° тепла.

20 апреля в южных, восточных и Днепропетровской областях умеренные дожди, в западной части без осадков, на остальной территории ночью без осадков, днем ​​небольшой дождь.

21 апреля без осадков, лишь в восточных и днем ​​и в северных областях небольшой дождь.

Ветер 20-21 апреля преимущественно северный, 7-12 м/с.

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Температура ночью 1-6° тепла, заморозки на поверхности почвы (кроме южных и восточных областей) 0-3°, 20 апреля на западе (кроме Закарпатья) заморозки в воздухе 0-3°; днем 8-13° тепла, в северных областях 5-10°, на Закарпатье до 17 °.

В Киеве 20-21 апреля ночью без осадков, днем ​​небольшой дождь. Днем 5-10° тепла, ночью 1-6° тепла, заморозки на поверхности почвы 0-3 °.

В Украине 22 апреля ночью без осадков, дождь возможен лишь на крайнем востоке, а днем ​​по стране, кроме северных областей, местами небольшой дождь.

23 апреля по Украине осадков не прогнозируют.

22 апреля на юге, 23 апреля в западных и северных областях дневная температура — 10-15°.

Ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы, а в Карпатах и ​​в воздухе заморозки 0-3°; днем 6-12° тепла.

В Киеве 22- 23 апреля без осадков. Температура ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-3°, днем ​​22 апреля 7-12°, 23 апреля 10-15°.

По материалам: ukrinform.ru