Полиция и Нацгвардия будут охранять передачу Украине Благодатного огня

Сегодня делегация Украинской православной церкви доставит в Украину Благодатный огонь. Раздача огня будет проводиться возле Свято-Воскресенского храма.

Об этом сообщает Нацполиция.

"Для обеспечения безопасности и соблюдения карантина возле религиозного учреждения будут нести службу сотрудники полиции Киева и военнослужащие Национальной гвардии Украины", — говорится в сообщении.

Охрану общественной безопасности и контроль за соблюдением карантинных ограничений вблизи храма будут поддерживать столичные правоохранители.

В полиции отметили, что в связи с противоэпидемическими мероприятиями вход в церковь будет ограничен с целью соблюдения правил противодействия распространению коронавируса. Правоохранители призывают священнослужителей и верующих соблюдать нормы карантина ради собственной безопасности и безопасности окружающих.

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Как сообщал Укринформ, сегодня в храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь. Церемонию схождения Благодатного огня ежегодно проводят в Великую субботу греческий Иерусалимский православный патриархат и Иерусалимский патриархат Армянской апостольской церкви. В этом году из-за пандемии коронавируса схождения Благодатного огня в Иерусалиме происходит без присутствия паломников и с ограниченным количеством участников.

Благодатный огонь в этом году будет по специальной процедуре доставяться ко всем православным верующим в разных странах, включая Украину.

По материалам: ukrinform.ru