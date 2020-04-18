Со следующей недели начнутся выплаты долгов по зарплате медикам — Зеленский

Уже на следующей неделе начнется покрытие задолженностей по заработной плате врачам и другим медицинским работникам.

Об этом сообщили на традиционном совещании под председательством Президента Украины Владимира Зеленского по вопросам предотвращения распространения эпидемии COVID-19, информирует пресс-служба главы государства.

Задолженности будут покрывать за счет субвенций, заложенных в новой версии бюджета.

«Надо закрыть вопрос с задолженностями врачам в ближайшее время. Не важно, по каким причинам они возникли. Мы продумали, чтобы бюджет содержал все ресурсы для решения проблем. Я понимаю, что задолженности точечные, однако начинайте выплачивать их как можно скорее. В бюджете, среди прочего, заложено и дополнительное финансирование для тех, кто борется с коронавирусом. Все это медики должны получить уже с апреля», — подчеркнул Зеленский.

Президент также акцентировал на том, что следует продолжать обеспечивать врачей средствами защиты и объяснять алгоритмы, как уберечься от инфицирования. За последние двое суток было зафиксировано больше всего случаев заражения коронавирусом, по сравнению с предыдущим периодом распространения инфекции. Это можно связать с Пасхальными праздниками, ведь в минувшее воскресенье более 100 000 украинцев таки посетили мероприятия в церквях, а симптомы болезни проявляются чаще всего на 5-6-й день после заражения, сообщили на совещании.

Читайте также: Частичное безработицы на время карантина: кто может им воспользоваться

«Очень надеюсь, что украинцы осознают риски заражения на эту Пасху в церквях. «Пасха дома» — правильный ход, чтобы люди знали, что именно в этом году надо на этот большой праздник остаться дома. Это поможет уберечь здоровье и жизнь многих, чтобы в следующем году снова можно было посетить богослужение и отпраздновать Пасху традиционно и без ограничений», — отметил Президент.

Как сообщалось, по состоянию на 18 апреля в Украине лабораторно подтверждено 5106 случаев COVID-19, из них 133 летальных исходов, 275 человек выздоровели. За прошедшие сутки получено 444 уведомления о новых подтвержденных случаях.

По материалам: ukrinform.ru