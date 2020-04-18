В прогнозе загрязнения воздуха телеграмм-ботов погрешность может быть в сотни раз — Кульбида

Украинский гидрометцентр проводит постоянный мониторинг на всей территории Украины, получая самую свежую информацию на поверенных приборах и по утвержденным методикам, поэтому сомнений в достоверности данных, полученных лабораторным путем, не должно возникать.

Об этом заявил директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида во время онлайн-брифинга 17 апреля, сообщает пресс- служба ГСЧС.

"Для этого у нас работают 129 постов наблюдений за состоянием загрязнения атмосферного воздуха. В Киеве их насчитывается 16, и ежедневно мы получаем самую свежую информацию на приборах, которые являются поверенными, на методиках, которые являются утвержденными, и таким образом, сомневаться в достоверности данных, полученных лабораторным путем, нельзя ", — отметил он.

По его словам, высокое загрязнение атмосферного воздуха, наблюдалось в Киеве в течение дня 16 апреля и ночью, было вызвано жесткими примесями (взвешенными веществами), концентрация которых была превышена в 2-3 раза. При этом радиационной угрозы ситуация с атмосферным воздухом в Киеве не представляет.

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Кульбида также объяснил, почему данные с онлайн-ресурсов измерения состояния загрязненности воздуха отличаются от тех, которые фиксируются Центральной геофизической обсерваторией.

"Сейчас существует много онлайн-ресурсов, телеграмм-ботов и сайтов, которые занимаются экологическими вопросами и проблемами. Один из таких ресурсов показывает уровень загрязнения атмосферы по любой части мира. Хотел бы заметить, что те методики и инструменты, которые использует ресурс для получения такой информации, — они дистанционные, спутниковые, преимущественно, и есть отдельные бортовые системы, которые позволяют несколько определять в атмосферном воздухе. Но погрешность их настолько высока, что может отличаться в десятки, а то и в сотни раз от реальной ситуации ", — отметил Кульбида.

Он призвал общественность не пользоваться ресурсами, в которых за качество и достоверность ответственности никто не несет.

Как сообщалось, по состоянию на вечер 16 апреля в Киеве зафиксировали сильное загрязнение воздуха. Министерство здравоохранения посоветовал киевлянам не выходить на улицу, не открывать окна и пить больше жидкости, учитывая смог.

В ГСЧС сообщили, что задымление в столице возникло из-за горения травяного настила и лесной подстилки в Киевской области.

По материалам: ukrinform.ru