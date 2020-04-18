Вступил в силу закон об обработке персональных данных больных СOVID-19 без их согласия

Сегодня, 18 апреля, вступил в силу закон, которым введены новые правовые основания для применения современных тактик противодействия распространению инфекционных болезней и, в частности, временно разрешается обработка персональных данных без согласия лица.

Текст закона "О внесении изменений в Закон Украины «О защите населения от инфекционных болезней» относительно предотвращения распространения коронавирусной болезни (COVID-19)", который вступает в действие на следующий день после опубликования, обнародован 17 апреля в "Голосе Украины".

"Разрешается обработка персональных данных без согласия лица, в том числе данных, касающихся состояния здоровья, места госпитализации или самоизоляции, фамилии, имени, отчества, даты рождения, места жительства, работы (учебы), с целью противодействия распространению коронавирусной болезни, в порядке, определенном в решении об установлении карантина, при условии использования таких данных исключительно в целях осуществления противоэпидемических мероприятий ", — говорится в документе.

В частности, речь идет о сведениях о состоянии здоровья, месте госпитализации, фамилии, имени, отчестве больного, дате его рождения, месте жительства, работы / учебы.

Предусмотренные законом нормы ограничены во времени и будут действовать на период установления карантина (COVID-19) и в течение 30 дней со дня его отмены.

При этом предусмотрено, что в течение 30 дней после окончания периода установления карантина такие данные подлежат обезличиванию, а в случае невозможности уничтожению.

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Также закон актуализирует применяемые в мире понятие "самоизоляция", "обсервация", "специализированные больницы".

Предусматриваются временные меры по оперативному созданию временных специализированных больниц и привлечению медицинских работников к оказанию медицинской помощи больным коронавирусной болезнью.

Кроме того, закон предоставляет возможность руководителям учреждений здравоохранения привлекать к оказанию медицинской помощи следующие категории, как научно-педагогические работники заведений высшего учебного (последипломного) образования, осуществляющих подготовку кадров в сфере здравоохранения, других лиц, имеющих сертификат врача-специалиста и соответствующую врачебную категорию.

Как сообщал Укринформ, закон «О внесении изменений в закон "О защите населения от инфекционных болезней" относительно предотвращения распространения коронавирусной болезни (COVID-19)» (№3320) Верховная Рада приняла на внеочередном заседании 13 апреля. В тот же день его безотлагательно подписал Председатель ВР. Президент подписал закон 16 апреля.

Фото: AA

По материалам: ukrinform.ru