Зарплаты медиков, которые лечат больных с коронавирусом, должны вырасти до 300% — Степанов

Заработные платы врачей и медицинского персонала, работающих с больными коронавирусной инфекцией, должны вырасти до 300%.

Об этом на брифинге 18 апреля сказал министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает корреспондент Укринформа.

"Заработные платы должны вырасти до 300%. Это будет предусмотрено опять же в этих суммах по договорам, которые будет заключать Национальная служба здоровья Украины. И, соответственно, начисления этой заработной платы будут осуществлять главные врачи тех или иных больниц, которые непосредственно работают с больными коронавирусной инфекцией ", — отметил Cтепанов.

Он также отметил, что в Минздраве анализируют каждый случай заражения коронавирусом медицинского работника: «Устанавливаем все эпидемиологический цепочки, каким образом он заболел — или непосредственно контактируя с больным коронавирусной инфекцией на своем рабочем месте, или другим способом".

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Как сообщалось, в Украине лабораторно подтверждено 5 106 случаев COVID-19, из них 133 летальных, 275 человек выздоровели.

По материалам: ukrinform.ru