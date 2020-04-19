Епифанию передали Благодатный огонь
Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний встретил в Киево-Выдубицком Михайловском монастыре столицы доставленный из Иерусалима Благодатный огонь.
Об этом сообщили в пресс-службе ПЦУ.
«В светлый день Пасхи Христовой, 19 апреля 2020 года, Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Епифаний встретил в Киево-Выдубицком Михайловском монастыре столицы Благодатный огонь из Иерусалима», — говорится в сообщении.
Как напомнили в пресс-службе, огонь был доставлен в Киев при содействии авиакомпании МАУ и посольства Украины в Израиле.
В то же время в ПЦУ обратили внимание, что в связи с карантинными ограничениями раздача огня верующим не предусмотрена.
Епифанию передали Благодатный огонь из Иерусалима / Фото: Пресс-служба Киевской Митрополии ПЦУ
По материалам: ukrinform.ru