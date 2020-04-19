Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний встретил в Киево-Выдубицком Михайловском монастыре столицы доставленный из Иерусалима Благодатный огонь.

Об этом сообщили в пресс-службе ПЦУ.

«В светлый день Пасхи Христовой, 19 апреля 2020 года, Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Епифаний встретил в Киево-Выдубицком Михайловском монастыре столицы Благодатный огонь из Иерусалима», — говорится в сообщении.

Как напомнили в пресс-службе, огонь был доставлен в Киев при содействии авиакомпании МАУ и посольства Украины в Израиле.

В то же время в ПЦУ обратили внимание, что в связи с карантинными ограничениями раздача огня верующим не предусмотрена.

Епифанию передали Благодатный огонь из Иерусалима / Фото: Пресс-служба Киевской Митрополии ПЦУ

По материалам: ukrinform.ru