Епифанию передали Благодатный огонь

Общество
Таисия Слепцова0

Епифанию передали Благодатный огонь

Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний встретил в Киево-Выдубицком Михайловском монастыре столицы доставленный из Иерусалима Благодатный огонь.

Об этом сообщили в пресс-службе ПЦУ.

«В светлый день Пасхи Христовой, 19 апреля 2020 года, Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Епифаний встретил в Киево-Выдубицком Михайловском монастыре столицы Благодатный огонь из Иерусалима», — говорится в сообщении.

Как напомнили в пресс-службе, огонь был доставлен в Киев при содействии авиакомпании МАУ и посольства Украины в Израиле.

В то же время в ПЦУ обратили внимание, что в связи с карантинными ограничениями раздача огня верующим не предусмотрена.

Епифанию передали Благодатный огонь

Епифанию передали Благодатный огонь из Иерусалима / Фото: Пресс-служба Киевской Митрополии ПЦУ

Епифанию передали Благодатный огонь

Епифанию передали Благодатный огонь

Епифанию передали Благодатный огонь

Епифанию передали Благодатный огонь

Епифанию передали Благодатный огонь

Епифанию передали Благодатный огонь

Епифанию передали Благодатный огонь

Епифанию передали Благодатный огонь

Епифанию передали Благодатный огонь

Епифанию передали Благодатный огонь

Епифанию передали Благодатный огонь

По материалам: ukrinform.ru


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