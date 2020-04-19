Полиция открыла дело из-за нарушения карантина в храме

Полиция начала одно уголовное производство и составила три административных протокола за нарушение карантинных ограничений во время пасхальных богослужений.

Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко в Facebook.

«На протяжении суток зафиксированы случаи присутствия более 10 верующих в храмах, в том числе без средств индивидуальной защиты в 19 культовых сооружениях на территории 13 областей. Полицейские составили три административных протокола и начато одно уголовное производство. Остальные материалы тщательно изучаются для принятия законного решения. Полиция продолжает работать в усиленном режиме», — сообщил Клименко.

По его словам, участие в богослужениях приняли почти 130 000 граждан. И сегодня, подчеркнул Клименко, можно говорить о том, что граждане проявили правовое сознание и прислушались к призывам соблюдать карантинных ограничений.

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Как сообщал Укринформ, в этом году украинцев призвали остаться дома на Пасху из-за угрозы распространения коронавирус.

По материалам: ukrinform.ru