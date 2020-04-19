Степанов напоминает, что лечение от COVID-19 бесплатное, в том числе аппарат ИВЛ

В больницах, которые определены для прохождения лечения от коронавируса, есть 2071 аппарат искусственной вентиляции легких.

Об этом на брифинге 19 апреля отметил министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает корреспондент Укринформа

"В Украине есть 243 больницы, которые определены на борьбу с коронавирусной болезнью COVID-19. В них находится 2071 аппарат искусственной вентиляции легких, из которых задействовано 175. Это немного больше, чем 8 процентов", — сказал он.

Степанов заверил, что лечение от коронавируса бесплатное, как и подключение в случае необходимости к аппарату искусственной вентиляции легких.

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Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро 19 апреля 5449 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 141 летальный, 347 пациентов выздоровели.

За последние сутки зафиксировано 343 новых случая. При этом в предыдущие дни, 16 и 17 апреля, было 444 и 501 новых случаев.

За время пандемии в Украине коронавирусом заболел 1031 медицинский работник, что составляет около пятой части всех больных.

По материалам: ukrinform.ru