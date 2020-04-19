В Минздраве назвали причины роста количества инфицированных коронавирусом

В Министерстве здравоохранения связывают рост количества инфицированных коронавирусом в последние дни с игнорированием рекомендаций оставаться дома на Вербное воскресенье, а также увеличением количества тестирований.

Об этом на брифинге 19 апреля заявил министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает корреспондент Укринформа.

"Многие не придерживались наших рекомендаций оставаться дома на Вербное воскресенье и не посещать богослужения. В связи с этим проявления были на четвертый-пятый день после того, как люди инфицировались, и мы увидели сразу рост заболеваемости коронавирусом", — сказал он.

Кроме того, по словам министра, в последнее время медики увеличили количество тестов на коронавирус методом ПЦР.

"За десять дней было около тысячи, а сейчас около пяти тысяч таких тестирований. Конечно, поэтому мы обнаруживаем большее количество людей, которые заболели коронавирусом", — резюмировал Степанов.

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Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро 19 апреля 5449 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 141 летальный, 347 пациентов выздоровели.

За последние сутки зафиксировано 343 новых случая. При этом в предыдущие дни, 16 и 17 апреля, было 444 и 501 новых случаев.

Фото: Минздрав

По материалам: ukrinform.ru