За рубежом от COVID-19 вылечились 50 украинцев — МИД

За рубежом от коронавирусной болезни вылечились 50 украинцев, однако 7 сограждан умерли.

Такие данные по состоянию на 18 часов 19 апреля сообщило в Facebook Министерство иностранных дел.

В частности, в Греции выздоровели 22 украинца, в Польше – 6, Доминиканской Республике и Японии по четверо украинцев, в Италии и Нигерии — по два, в Бельгии, Великобритании, ОАЭ, Германии, Нидерландах, Португалии, Швеции, Швейцарии, Таиланде – по одному.

По данным МИД, 152 украинца проходят лечение за границей: в Италии — 121; Чехии — 6; в Испании — 5; ФРГ — 4; США — 2; Австралии, Австрии, Мальте, Нигерии, ОАЭ, Португалии, РФ, Сейшельских островах, Сербии, Таиланде, Швеции — по 1.

Кроме того, 16 333 украинца обратились за помощью в зарубежные дипломатические учреждения Украины в рамках программы «Защита», проинформировали во внешнеполитическом ведомстве.

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Как сообщалось, по данным Worldоmeter, по состоянию на 19 апреля в мире зафиксировано 2 364 642 случаев коронавируса. Выздоровели 607 952 человека, умерли 162 525.

В Украине уже подтверждено 5449 случаев коронавируса, из них 141 летальный, 347 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 343 новых случая.

Фото: AA

По материалам: ukrinform.ru