Евросоюз готов оказать Украине поддержку в борьбе с пожарами в зоне ЧАЭС

Евросоюз готов предоставить Украине комплексную помощь в ликвидации пожаров в Чернобыльской зоне, и такая поддержка высоко ценится украинской стороной.

Об этом по итогам разговора с еврокомиссаром по вопросам кризисного менеджмента Янезом Ленарчичем сообщил в Twitter посол Украины в Бельгии Николай Точицкий, который также представляет нашу страну при ЕС.

«ЕС всегда поддерживает Украину. Во время нашего разговора Еврокомиссар по вопросам кризисного менеджмента Янез Ленарчич заверил, что ЕС готов оказать комплексную поддержку Украине в урегулировании ситуации с пожарами в Чернобыльской зоне. Высоко ценим готовность друзей в ЕС помогать Украине», — говорится в сообщении.

#ЕС всегда поддерживает Украину.

Во время нашего разговора Еврокомиссар по вопросам кризисного менеджмента Янез Ленарчич заверил, что ЕС готов оказать комплексную поддержку Украине в урегулировании ситуации с пожарами в Чернобыльской зоне.

Высоко ценим готовность 🇪🇺друзей помогать 🇺🇦! https://t.co/3uUs32uVke

— Mykola Tochytskyi (@tochytskyi) April 20, 2020

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Сообщение посла содержит ссылку на твит Ленарчича.

«Только что разговаривал с Постоянным представителем Миссии Украины при ЕС Точицким о пожарах в Украине. Рад услышать, что ситуация под контролем», — отметил еврокомиссар.

Он добавил, что ЕС продолжит мониторинг и готов помогать, пока пожары не будут полностью ликвидированы с помощью спутниковой системы Copernicus и других инструментов.

По материалам: ukrinform.ru