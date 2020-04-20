СИЗО, залог, общественные работы: Малюська рассказал об изменениях в системе наказаний

Законопроект о пенитенциарной реформе предлагает большие изменения и направлен на уменьшение бюджетных средств на нее и более эффективную ресоциализацию заключенных.

Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська в Facebook.

«Осужденные, попадая в тюрьму, по сути, поступают в школы преступности, акклиматизируются в криминальной среде, криминальной иерархии. И в течение пребывания в школе преступности мы таких учеников за бюджетный счет обеспечиваем жильем, питанием, охраной. Большинство осужденных не работают и не хотят работать. Мы это изменим и за счет меньших бюджетных средств будем достигать большего. Мы разработали наш флагманский законопроект в этой сфере и сейчас планируем отправить его органам власти на согласование», — сказал Малюська.

Он отметил, что, прежде всего, будет увеличен доступ людей к залогу как альтернативе следственному изолятору, что на сегодня могут себе позволить только богачи, у которых есть большие объемы наличности.

«Мы предлагаем принимать в качестве залога не только денежные средства, но и, например, недвижимость. Или же предоставлять возможность рассрочки уплаты залога», — сказал министр.

По его словам, также предлагаются предельные сроки пребывания людей в СИЗО в течение судебного разбирательства.

"Сейчас такие предельные сроки только есть относительно досудебного следствия. В суде, во время судебного разбирательства, лимитов на содержание людей в СИЗО нет. Как результат судебное разбирательство задерживает людей в 5 раз дольше, чем досудебное», — разъяснил Малюська.

Предлагается также ввести новую разновидность наказания — пробационный надзор. Это когда человек вместо тюрьмы попадает под контроль органа пробации.

«Он несет определенные обязанности, например, устроиться на работу, пройти лечение, обучение, иногда за его передвижением будет следить электронный мониторинг. Люди, которые проходят пробации, уже сейчас фактически не совершают новых преступлений. 98% людей абсолютно нормально ресоциализируются. Крайне эффективное средство воздействия на преступников», — считает чиновник.

Кроме того, предполагается максимально расширить сферы применения общественных работ как вида наказания. И здесь речь идет не о тяжких преступлениях, а о мелких, когда человека отправлять в места лишения свободы нет смысла. Общественные работы будут применены как основной, так и как дополнительный вид наказания, например вместе с пробационным наблюдением.

«Мы предлагаем отменить такой вид наказания как ограничение свободы, когда человек ночует в исправительном центре, а в течение дня может выходить за его пределы. Зачем такое наказание существует и какова его цель – не совсем понятно. Соответственно мы хотим, чтобы ограничение свободы было заменено пробационным надзором. Кроме того, мы хотим максимально индивидуализировать наказание. И делаем фокус на оценке рисков и потребностей каждого осужденного. Такая оценка будет служить базой для определения последующей судьбы осужденных. Например, условно досрочное освобождение, по которым сейчас освобождаются около 30% всех осужденных, причем такое освобождение происходит по довольно размытым основаниям. Мы хотим, чтобы условно досрочное освобождение происходило на основании научно обоснованного статистического метода – риска повторного совершения преступления таким осужденным», — отметил Малюська.

Читайте также: В Украине вводят программу восстановительного правосудия для несовершеннолетних

Он также рассказал, что Минюст инициирует запуск универсальных учреждений исполнения наказаний с несколькими уровнями безопасности, чтобы разного уровня опасности преступники могли содержаться в пределах одного учреждения. А также чтобы такие учреждения содержали отдельные, изолированные участки следственных изоляторов.

«Это даст нам значительную экономию бюджетных средств и позволит закрыть большое количество полупустых тюрем. С другой стороны, заключенные смогут находиться ближе к своим семьям — получать передачи и чаще общаться с родными. Мы также хотим внедрить оценку или же рейтингование учреждений отбывания наказания в зависимости от многих факторов — уровень соблюдения прав человека, условий обеспеченности осужденных, качества оценки рисков и потребностей… Все это позволит нам сделать систему, с одной стороны, дешевле, с другой стороны – существенно более эффективной», — подчеркнул министр.

Как сообщалось, Концепция реформирования (развития) пенитенциарной системы Украины была принята еще правительством Гройсмана в сентябре 2017 года.

По материалам: ukrinform.ru