В Украине пик заболеваемости COVID-19 прогнозируют на начало мая

Правительство ожидает пик заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в начале мая.

Об этом Президенту Украины Владимиру Зеленскому на традиционном совещании относительно преодоления эпидемии коронавируса сказал Премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает пресс-служба главы государства.

Отмечается, что Кабинет министров Украины ожидает пик заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в начале мая. После его прохождения начнут внедрять антикризисные мероприятия по поддержке экономики.

"Во время совещания детально обсудили выплаты врачам и медицинскому персоналу, который сейчас задействован в борьбе с распространением болезни. Дополнительные выплаты произойдут в конце апреля, когда медики получат основные зарплаты", — говорится в сообщении.

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Также в правительстве объяснили причины задержки получения данных о количестве зараженных коронавирусом из семи областей. В одном из регионов произошла техническая ошибка, где перезагружали оборудование, но в целом на Пасху много украинцев с подозрительными симптомами решили не обращаться к врачам. В правительстве сообщили, что все данные обязательно будут включены в общую статистику.

Дополнительно Президент поблагодарил Национальную гвардию за помощь с разгрузкой самолетов, которые привозят средства защиты.

«Спасибо руководителю Нацгвардии и прошу передать нашу искреннюю благодарность всему личному составу», — сказал Зеленский.

По материалам: ukrinform.ru