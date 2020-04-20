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В Украине по состоянию на 20 апреля подтверждено 5 710 случаев COVID-19. В течение 19 апреля получено 261 уведомление о новых подтвержденных случаях.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facеbook.

"Всего в Украине исследовано 58 093 образца на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР. В течение 19 апреля получено 261 сообщение о подтвержденных случаях", — говорится в сообщении.

<img class="aligncenter" title="В Украине подтверждено 5 710 случаев COVID-19 » src=»https://nbnews.com.ua/wp-content/uploads/2020/04/c3745b66e3cf7dd7e1e43264bba9ab81.jpg» alt=»В Украине подтверждено 5 710 случаев COVID-19″ width=»100%» />

В общем случаи подтверждены:

Винницкая обл. — 330 случаев (18 поправились);

Волынская обл. — 158 случаев (13 выздоровели);

Днепропетровская обл. — 118 случаев (9 выздоровели);

Донецкая обл. — 16 случаев (6 выздоровели);

Житомирская обл. — 226 случаев (1 выздоровел);

Закарпатская обл. — 196 случаев (16 поправились);

Запорожская обл. — 134 случая (17 поправились);

Ивано-Франковская область — 512 случаев (27 выздоровели);

м. Киев — 850 случаев (33 выздоровели);

Киевская обл. — 333 случая (26 выздоровели);

Кировоградская обл. — 246 случаев (17 поправились);

Львовская обл. — 253 случая (22 выздоровели);

Луганская обл. — 24 случая (3 выздоровели);

Николаевская обл. — 37 случаев;

Одесская обл. — 137 случаев;

Полтавская обл. — 63 случая (10 выздоровели);

Ровенская обл. — 312 случаев (21 выздоровел);

Сумская обл. — 83 случая (10 выздоровели);

Тернопольская обл. — 414 случаев (34 выздоровели);

Харьковская обл. — 73 случая (2 выздоровели);

Херсонская обл. — 63 случая (7 выздоровели);

Хмельницкая обл. — 49 случаев (5 выздоровели);

Черкасская обл. — 165 случаев (28 выздоровели);

Черновицкая обл. — 906 случаев (31 выздоровел);

Черниговская обл. — 12 случаев (3 выздоровели).

На амбулаторном лечении 3 800 пациентов, из них 283 ребенка. Всего госпитализировано 1 910 человек, из них 91 ребенок.

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В результате осложнений, вызванных болезнью, умер 151 человек, из них 80 мужчин и 71 женщина. Среди умерших преобладают лица старше 50 лет (86%).

В общем 359 человек уже выздоровели, из них 17 детей, — повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

Прирост заболеваний в течение последних суток — наименьший за последние четыре дня: 18 апреля было зафиксировано 343 новых случая, 17 апреля — 444, 16 апреля — 501.

В то же время, специалисты прогнозируют, что через пять-десять дней после Пасхальных праздников в Украине может произойти вспышка новых заражений коронавирусом.

По материалам: ukrinform.ru