ВАКС отказал в аресте экс-президента «Укрбуд» Микитася

Высший антикоррупционный суд в понедельник, 20 апреля, отказал прокурору Специализированной антикоррупционной прокуратуры во взятии под стражу экс-президента "Укрбуда" Максима Микитася, хотя он не внес залог в 100 млн грн.

Трансляция заседания велась на YouТube-канале ВАКС.

Прокурор заявил во время заседания, что Микитась не внес 100 млн грн залога, который был назначен в качестве альтернативы мере пресечения.

"Поскольку залог не внесен, ст. 182 УК, учитывая материальное положение и доходы Микитася, предоставляет мне возможность обратиться к судье с ходатайством о применении к подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей сроком до 14 апреля 2020 года", — сказал прокурор.

Однако следственный судья ВАКС Екатерина Широкая это ходатайство отклонила.

Как сообщалось, Апелляционная палата ВАКС перенесла 16 апреля рассмотрение апелляционной жалобы относительно взыскания в доход государства 80 млн грн залога с экс-нардепа на 29 апреля.

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Экс-президента "Укрбуда" Микитася подозревают в присвоении имущества Национальной гвардии.

По версии следствия, ГУ Нацгвардии Украины и компания-застройщик "Укрбуд" заключили соглашение, по которому на территории бывшей военной части должны были построить жилой комплекс.

Взамен Нацгвардия должна была получить там 50 квартир и 30 паркомест. Однако, в 2016-2017 годах стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме на окраине Киева. Как установила проведенная экспертиза, стоимость квартир на окраине на 81635448 грн меньше той, в которую оценили квартиры на Печерске.

4 октября 2019 года коллегия судей ВАКС избрала Микитасю меру пресечения в виде ареста с правом внесения залога в 5,5 млн грн. За него внесли залог, и он вышел на свободу.

Однако это решение суда САП обжаловала в Апелляционной палате ВАКС. В конце концов суд удовлетворил жалобу прокуратуры в части увеличения залога и избрал Микитасю меру пресечения в виде ареста с правом внесения залога в размере 80 млн грн. После этого Микитася арестовали в зале суда.

25 октября за Микитася внесли залог 80 млн грн. Согласно условиям меры пресечения, Микитась должен был носить электронный браслет, сдать загранпаспорт и являться к следователю по первому требованию и не общаться со свидетелями по его делу.

3 апреля ВАКС взыскал в доход государства 80 млн грн залога, который был внесен Микитасем.

По материалам: ukrinform.ru