Больницы «на контракте»: Нацслужба здоровья дала разъяснения по зарплатам медикам

Больницы, заключившие контракт с Национальной службой здоровья Украины и получающие средства по пакетам предоставления медицинских услуг, сами регулируют вопросы зарплат врачам.

Об этом Укринформу сообщили в НСЗУ.

"Логика реформы в том, что мы оплачиваем деньги по договору с медучреждением, и на сегодня у нас оплачено 45 млрд грн 1617 заведениям. И сегодня, 21 апреля, еще 40 медучреждений получат средства. Есть своя схема оплаты, больницы получают выплаты два раза: аванс до 15 числа и транш в первых числах следующего месяца. Это наша оплата им за услуги по договору. Это идет непосредственно на счет самом медучреждения, а дальше они сами распоряжаются этими деньгами. У больниц должен быть финансовый план и коллективный договор. Механизм того, как медучреждения выплачивают зарплаты, предусмотрен в коллективном договоре. Больница сама решает, какой у нее будет штат сотрудников, сколько ей требуется сотрудников, чтобы предоставлять все услуги, сколько она им будет платить; вместе с местными властями решает, сколько койкомест должно быть", — рассказали в НСЗУ.

В то же время в НСЗУ отметили, что в связи с пандемией COVID-19 часть больниц временно не принимает на плановые операции или консультации пациентов. Из-за этого был изменен и механизм оплаты по двум пакетам медуслуг, которые ранее предусматривали оплату за пролеченные случаи.

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"В связи с тем, что были отменены плановые операции, консультации по двум пакетам (терапии и хирургии), предусмотрен иной механизм оплаты. Мы инициировали изменения в постановление Кабмина, и больницы получат средства независимо от того, скольким пациентам окажут медицинские услуги. Они получат средства за первые три месяца (с 1 апреля — ред.). Мы понимаем, что ситуация сложная из-за пандемии, и такие больницы получат глобальный бюджет и отсрочку ведения медицинских записей до 1 июля ", — уточнили в НСЗУ.

При этом в Нацслужбе здоровья отметили, что эта модель оплат не касается пакетов приоритетных услуг, среди которых медпомощь при родах, неонатальная помощь, лечение острого мозгового инсульта, лечение острого инфаркта миокарда, ранняя диагностика онкологических заболеваний. В этих случаях оплата будет идти по факту оказания медицинской услуги.

Также в НСЗУ сообщили, что из фонда борьбы с коронавирусом, созданного в рамках бюджета 2020 года, и который составляет 64 млрд грн, 15 млрд грн предусмотрено на выплаты больницам, которые оказывают медицинскую помощь пациентам с COVID-19.

"Из 64 млрд грн 15 млрд грн предусмотрено на контрактирование медучреждений для оказания помощи пациентам с COVID-19. Эти деньги пойдут больницам по контрактам с НСЗУ после того, как Кабмин утвердит этот пакет, там предусмотрены требования по оборудованию, занятости, выплатам врачам", — сообщили в НСЗУ.

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Как сообщал Укринформ, 18 апреля министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что заработные платы врачей и медицинского персонала, работающих с больными коронавирусной инфекцией, должны вырасти до 300%.

В то же время СМИ сообщали, что некоторые врачи получили в апреле аванс, размер которого может указывать, что, вероятно, общая сумма зарплаты будет ниже, чем была до повышения.

Согласно данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 21 апреля в Украине 6125 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 161 летальный, 367 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 415 новых случаев.

По материалам: ukrinform.ru