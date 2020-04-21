Хозяин Чечни, а не какой-то там премьер-министр РФ: Кадыров открыто саботирует указания центра

Россию всколыхнул показательный публичный скандал. Глава Чечни Рамзан Кадыров демонстративно отказался выполнять требование премьер-министра России Михаила Мишустина и фактически закрыл границу республики для россиян из других регионов.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на dialog.ua.

Кадыров заявил, что не намерен выполнять приказ главы Кабмина РФ и будет действовать на свое усмотрение. По заявлению главы Чечни, без прописки в Чеченской Республике граждане России не смогут попасть на территорию этого региона.

Надо отметить, что глава Чечни и раньше был на особом положении, а сейчас стал еще более независимым.

По сути Кадыров заявил на всю страну, что он хозяин Чечни, а «какой-то там премьер-министр РФ» ему не указ.

Интересно, что Путин никак не комментирует данный инцидент, хотя Мишустин его человек. Зато появился показательный комментарий от пресс-секретаря главы Кремля Дмитрия Пескова.

«Речь шла о закрытии границ в плане препятствования товарным потокам, транзитным перевозкам, доставкам продуктов и медикаментов. В данном случае глава Чечни заверил, что эти потоки не закрываются и ничто им не препятствует», — так объяснил ситуацию Песков.

Иными словами, в Кремле Мишустина фактически оставили в дураках.

Ранее сообщалось о том, что голод спровоцировал бунты в России.