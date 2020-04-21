Ляшко хочет продлить карантин до 12 мая

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил о намерении инициировать продление карантина и одновременно проанонсировал его ослабление

Об этом Ляшко сообщил в эфире 24 канала.

"Я как санитарный врач Украины буду готовить представление о продлении карантина. В то же время могу анонсировать определенное ослабление карантина в случае, если эпидемиологическая ситуация будет улучшаться уже в понедельник (27 апреля – ред.)", – заявил главный санитарный врач

В то же время, как отмечается, он уточнил, что будет требовать продления карантина по крайней мере до 12 мая.

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Как сообщалось, Кабинет министров ожидает пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в начале мая. После его прохождения начнут внедрять антикризисные меры по поддержке экономики.

По материалам: ukrinform.ru