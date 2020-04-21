Минздрав призывает присоединиться к акции #ПідтримуюЛікарів

Министерство здравоохранения призывает украинцев присоединиться к акции в поддержку врачей.

Об этом сказал министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает пресс-служба Минздрава.

"Защита медиков является приоритетной задачей Минздрава. Каждый день мы работаем над тем, чтобы обеспечить их всем необходимым. В частности, уже в ближайшие дни во все регионы поступит более 71 тыс. защитных костюмов. Но не менее врачи нуждаются в поддержке и благодарности от общества», — отметил Степанов.

По его словам, символом единения и солидарности с украинскими медиками стала красная лента с узелком.

«Защитные костюмы врачей — это большое количество узлов. Эта многослойная защита от заражения держится на узлах. Они стали своеобразным символом защиты и борьбы с пандемией. Сегодня я хочу завязать красную ленту в знак поддержки и солидарности с украинскими медиками и призываю каждого присоединиться к нашей социальной кампании #ПідтримуюЛікарів", — сказал глава Минздрава.

Присоединиться к акции можно, разместив красную ленту с узелком на страницах изданий, в эфире телеканалов, профилях в социальных сетях или завязав на запястье.

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В Минздраве призвали не стесняться благодарить медиков за самоотверженный труд в борьбе с коронавирусной болезнью.

Кампания инициирована Министерством здравоохранения Украины при поддержке креативного агентства Postmen и UNICEF Украины.

Как сообщалось, по состоянию на утро 21 апреля в Украине 6125 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них — 161 летальный, 367 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 415 новых случаев.

По материалам: ukrinform.ru