Пираты захватили украинца у берегов Бенина – МИД

У берегов Бенина пираты напали на судно «Tommi Ritscher» и, по предварительной информации, захватили и вывезли в неизвестном направлении одного гражданина Украины – члена экипажа судна.

Об этом Укринформу сообщил директор Департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев.

Дипломат проинформировал, что 20 апреля Посольство Украины в ФРГ получило сообщение, что у берегов Бенина было совершено пиратское нападение на судно «Tommi Ritscher», IMO 9656137, флаг Португалии, оператор судна Transeste Schiffahrt Gmbh (Германия).

«По предварительной информации, в результате нападения захвачен и вывезен в неизвестном направлении один гражданин Украины – член экипажа судна», — отметил Погорельцев.

Он добавил, что Генеральное консульство Украины в Гамбурге установило контакт с оператором судна с целью выяснения обстоятельств дела. Кроме того, Посольство Украины в Нигерии, которое отвечает за Бенин, обратилось в бенинские компетентные органы с целью подтверждения факта захвата гражданина Украины.

«Дело находится на контроле причастных зарубежных дипломатических учреждений Украины и Департамента консульской службы МИД», — заверил Погорельцев.

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Ранее российские СМИ сообщили о захвате пиратами трех российских моряков с этого судна.

Республика Бенин — государство на западе Африки. Граничит с Нигерией, Нигером, Буркина-Фасо, Того, юг страны омывается Гвинейским заливом.

По материалам: ukrinform.ru