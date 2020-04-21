Украина вернулась в ТОП-100 Индекса свободы прессы — впервые за десять лет

Украина заняла 96-е место из 180 стран в «Индексе свободы прессы», впервые с 2009 года вернувшись в сотню лучших стран в этом рейтинге.

Об этом сообщает международная организация «Репортеры без границ» на сайте.

Согласно данным Индекса, Украина, по сравнению с прошлым годом, поднялась на шесть ступенек и занимает 96-е место.

Как пояснили в организации позицию Украины в списке, стране нужно еще больше сосредоточить свое внимание на финансировании Общественного вещателя, уменьшить влияние олигархов на СМИ, поощрять независимую редакционную политику и расследовать нападения на журналистов.

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По данным «Индекса свободы прессы» в 2020 году, возглавляют рейтинг Норвегия, Финляндия и Дания.

Отмечается, что последний раз Украина входила в топ-100 этого рейтинга в 2009 году. Тогда страна занимала 89-е место.

По материалам: ukrinform.ru