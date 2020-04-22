Для «руководителей» высшей группы должностей: главарь «ДНР» Пушилин издал новый «указ», который касается «чиновников республики»

Главарь так называемой «ДНР» Денис Пушилин издал новый «указ». «Руководитель» непризнанной «республики» своим «указом» решил продлить предельный возраст пребывания на «госслужбе» «чиновникам» непризнанной республики. Теперь работать на «государственной службе» чиновники смогут до 70 лет.

Об этом сообщил портал DonPress, сославшись на подконтрольные оккупантам СМИ, передает НБН.

Главарь так называемой «ДНР» свои новым «указом» решил пролить предельный возраст пребывания на «госслужбе» чиновникам республики. Работать чиновники смогут до 70 лет. Но, даже после достижения этого возраста, срок службы «чиновника» может быть продлен. Принять такое решение может «главарь» «республики» или «государственные органы» власти.

Стоить отметить, что новый «указ» Пушилина касается «чиновников», которые занимают должности категории «руководители высшей группы должностей».

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