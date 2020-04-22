Кабмин утвердил размеры пособия по частичной безработице на время карантина

Кабинет министров принял постановление, которым определен размер помощи по частичной безработице на период карантина в расчете на каждый час, на который работнику сокращено рабочее время.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

«Сегодня, 22 апреля, Кабинет министров Украины принял постановление "Об утверждении размера, порядка предоставления и возврата средств, направленных на финансирование помощи по частичной безработице на период карантина". Постановлением определен размер помощи по частичной безработице за каждый час, на который работнику была сокращена продолжительность рабочего времени из расчета двух третей тарифной ставки, но не более размера минимальной зарплаты», — говорится в сообщении.

Как отмечается, эта помощь будет предоставляться малым и средним бизнесам на период карантина, а также в течение 30 дней после его завершения. За помощью работодатели могут обращаться в центры занятости.

"Мы призываем всех работодателей не увольнять людей, сохранять рабочие места. В случае вынужденного сокращения рабочих часов для работников или так называемой "частичной безработицы", правительство готово компенсировать затраты на заработную плату", — прокомментировал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

Читайте также: Кабмин утвердил дополнительные соцгарантии для ФЛП и безработных

Как сообщал Укринформ, в Украине с 12 марта 2020 года введен карантин в связи с противодействием распространению коронавирусной инфекции COVID-19.

Кабинет министров Украины 25 марта 2020 года ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории страны. Решением правительства сегодня карантин был продлен до 11 мая.

В Украине на карантин закрыты учебные и торговые заведения, кроме продуктовых магазинов, аптек, автозаправок и банков. Пристановлена ​​работа метрополитенов в Киеве, Харькове и Днипре, прекращено междугороднее и межобластное автомобильное, железнодорожное и авиасообщение.

В апреле в Украине была увеличена до 1 000 грн (с 650 грн) минимальная помощь по безработице, которая выплачивается без учета зарплаты и трудового стажа. Тем, кто уже получал ее в размере 650 грн, сделают перерасчет. Такое решение утверждено постановлением правления Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины, которое вступило в силу 18 апреля 2020 года.

По материалам: ukrinform.ru