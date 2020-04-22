Зеленский — о посадках: Я действительно этого очень хочу, и это будет

Президент Владимир Зеленский стремится, чтобы все коррупционеры были наказаны, но не может оказывать давление на правоохранительные органы.

Об этом он сказал в фильме "Год президента Зеленского", премьерный показ которого состоялся на ТВ.

"Весна придет — сажать будем". Здесь надо разобраться нашим гражданам, чего они хотят. Потому что часть граждан говорит: где посадки? Я, действительно, этого очень хочу, и это будет", — сказал Зеленский.

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По словам главы государства, общество сейчас разделилось на тех, кто требует, и тех, кто утверждает, что это не дело Президента.

Он напомнил: как только начинает требовать от ответственных структур конкретных результатов, часть граждан указывает на то, что Президент не имеет таких полномочий.

«Чего они (граждане – ред.) хотят больше — посадок или влияния Президента?"- спрашивает Зеленский.

По материалам: ukrinform.ru