Это Вам не княжество: Арсен Аваков жестко отреагировал на скандал с мэром Ивано-Франковска, против чиновника возбудили уголовное дело

Министр внутренних дел Арсен Аваков резко отреагировал на скандал, который спровоцировал мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, который требовал от правоохранителей вывезти из города ромов.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на news.online.ua.

Аваков назвал позицию городского головы недопустимой, а также подчеркнул, что против Марцинкива сразу же возбудили уголовное дело.

«По факту призыва к принудительному перемещению людей в Ивано-Франковске Нацполицией начато уголовное производство по ст. 161 УК. Позиция городского головы недопустима! Национальная полиция — не карательная машина, господин Председатель, Украина — не «совок», Франковск — не княжество!», — написал глава Нацполиции на своей странице в Twitter.

Надо отметить, что действиями мэра обеспокоились даже представители США в Украине. В американском посольстве выступили с отдельным заявлением. В своем заявлении посольство выразило обеспокоенность дискриминационными притеснениями ромов со стороны Марцинкива и призвало украинскую власть обеспечить защиту прав человека.

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