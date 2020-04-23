Это Вам не княжество: Арсен Аваков жестко отреагировал на скандал с мэром Ивано-Франковска, против чиновника возбудили уголовное дело

Важное Общество
Ник Петров0
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Министр внутренних дел Арсен Аваков резко отреагировал на скандал, который спровоцировал мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, который требовал от правоохранителей вывезти из города ромов.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на news.online.ua.

Арсен Авакоа.
Аваков резко отреагировал на скандал с мэром Ивано-Франковска. Фото: news.online.ua.

Аваков назвал позицию городского головы недопустимой, а также подчеркнул, что против Марцинкива сразу же возбудили уголовное дело.

«По факту призыва к принудительному перемещению людей в Ивано-Франковске Нацполицией начато уголовное производство по ст. 161 УК. Позиция городского головы недопустима! Национальная полиция — не карательная машина, господин Председатель, Украина — не «совок», Франковск — не княжество!», — написал глава Нацполиции на своей странице в Twitter.

Надо отметить, что действиями мэра обеспокоились даже представители США в Украине. В американском посольстве выступили с отдельным заявлением. В своем заявлении посольство выразило обеспокоенность дискриминационными притеснениями ромов со стороны Марцинкива и призвало украинскую власть обеспечить защиту прав человека.

Ранее сообщалось о том, что для Путина наступили тяжелые времена.


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