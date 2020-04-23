Карантин предоставляет возможности для поиска новых форм работы в сфере культуры — Фоменко

Введение карантина из-за распространения COVID-19 предоставило возможности для поиска новых форм работы и расширило общение между участниками культурного процесса.

Об этом заявила и.о. министра культуры и информационной политики Украины Светлана Фоменко во время участия в онлайн-встрече с министрами культуры стран-членов ЮНЕСКО, сообщает пресс-служба МКИП.

«Введение карантина не только негативно сказалось на культурном секторе (исторические места, театры и творческие индустрии потеряли свои доходы), но и предоставило возможности для поиска новых форм работы и расширения общения между участниками культурного процесса. Украинские художники стали инициаторами ряда международных проектов, среди которых #LaCulturaNonSiFerma и «Искусство против пандемии», — рассказала Фоменко.

Среди примеров того, как культурная отрасль реагирует на вызовы, связанные с коронавирусом, Фоменко отметила, что театры вводят представления в режиме онлайн, художественные школы представляют индивидуальные видео-мастер-классы, музеи проводят виртуальные экскурсии и знакомят со своими коллекциями через социальные сети.

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По ее словам, большинство музеев и заповедников в Украине присоединяются к мировым вызовам #MuseumFromHome, #stayathome, #museumcoffeebreak и т. д. Кроме того, она отметила, что во время карантина в некоторых исторических местах продолжаются регулярные реставрационные работы, а отсутствие посетителей способствует им.

Также руководительница МКИП подчеркнула, что украинские музыканты инициировали глобальный проект «Искусство против пандемии», который поддерживается ЮНЕСКО как проявление международной солидарности в эти трудные времена.

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Вместе с тем Фоменко среди мероприятий, которым следует отдавать приоритет во время карантина для поддержки восстановления и повышения устойчивости в секторе культуры, предложено, чтобы сочетание монетарной и фискальной политики было эффективным для культуры и креативных индустрий. В частности, она заявила, что предложения МКИП включают в себя расширение правительственной программы «Доступные кредиты 5-7-9%» с рекордно низкой процентной ставкой для покрытия потребностей креативных предпринимателей (текущие активы и зарплаты), временное освобождение бизнес-операций в сфере креативных индустрий от НДС; продление срока освобождения от уплаты единого социального взноса для частных предпринимателей.

Также она добавила, что украинские государственные учреждения культуры, такие как Украинский культурный фонд, Украинский институт книги и Государственное агентство по вопросам кино продолжают свою деятельность, выделяя гранты и разрабатывая новые программы, поощряющие отдельных художников и небольшие творческие предприятия к новому цифровому формату художественного самовыражения.

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Фоменко подчеркнула, что МКИП также удалось обеспечить выплату заработной платы и сохранить финансирование своих национальных культурных объектов (таких, как театры, музеи, библиотеки и т. Д.).

Как сообщал Укринформ, Верховная Рада 13 апреля приняла изменения в госбюджет-2020 за основу и в целом. Согласно принятым парламентом изменениям в госбюджет бюджет МКИП на 2020 год утвержден в размере 8,16 млрд гривен.

По материалам: ukrinform.ru