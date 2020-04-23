Карантин в Украине не затянется надолго, по любому его будут ослаблять: Романенко

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что гражданам Украины придется жить в условиях карантинных ограничений ближайшие два года. Однако двух лет карантина наша страна не выдержит.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на glavred.info.

Более того, при такой системе управления, никакая другая страна двух лет не выдержит.

По мнению руководителя политических программ Украинского института будущего Юрия Романенко, карантин в Украине не может затянуться надолго. Не зависимо от того, будет пик эпидемии или нет, ограничения под любым предлогом будут ослаблять.

Власть в любом случае будет идти по стопам Европы, повторяя решения и действия западных стран.

Иными словами, если Германия, к примеру, начнет ослаблять или отменять карантин, то у нас будут поступать также.

С другой стороны, немаловажное значение будет иметь тот факт, какими темпами будет развиваться эпидемия, и главный вопрос – будет ли в Украине вторая волна.

И все же, Романенко убежден, что послабление будет, и оно приведет к отмене карантина к середине лета.

Ранее сообщалось о том, что Минздрав пояснил, где украинцы больше подвержены заражению.