Карантин в Украине не затянется надолго, по любому его будут ослаблять: Романенко

Главное Общество
Ник Петров0
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Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что гражданам Украины придется жить в условиях карантинных ограничений ближайшие два года. Однако двух лет карантина наша страна не выдержит.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на glavred.info.

Ослабление или отмена карантина.
Карантин в Украине будут ослаблять и отменят к середине лета. Фото: strana.ua.

Более того, при такой системе управления, никакая другая страна двух лет не выдержит.

По мнению руководителя политических программ Украинского института будущего Юрия Романенко, карантин в Украине не может затянуться надолго. Не зависимо от того, будет пик эпидемии или нет, ограничения под любым предлогом будут ослаблять.

Власть в любом случае будет идти по стопам Европы, повторяя решения и действия западных стран.

Иными словами, если Германия, к примеру, начнет ослаблять или отменять карантин, то у нас будут поступать также.

С другой стороны, немаловажное значение будет иметь тот факт, какими темпами будет развиваться эпидемия, и главный вопрос – будет ли в Украине вторая волна.

И все же, Романенко убежден, что послабление будет, и оно приведет к отмене карантина к середине лета.

Ранее сообщалось о том, что Минздрав пояснил, где украинцы больше подвержены заражению.


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