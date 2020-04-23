Курс валют на 23 апреля 2020 года: валютный рынок относительно стабильный

Национальный банк Украины обновил официальный курс валют на 23 апреля 2020 года. Доллар и евро фактически остались на прежнем уровне.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на minfin.com.ua.

Нацбанком установлены официальные курсы валют на 23 апреля 2020 года. Один американский доллар стал дешевле на 3 копейки по отношению к прошлому банковскому дню и стоит 27,05 гривен. Евро подорожал на 6 копеек и стоит сегодня 29,41 гривен за 1 евроединицу.

Официальные курсы валют на 23 апреля:

1 доллар США стоит 27,0536 гривен;

1 евро – 29,4181 гривен;

1 российский рубль – 0,3537 гривен.

Курс наличного доллара в банках Украины: покупка 26,8 — 26,9 гривны за 1 доллар, продажа 27,3 – 27,4 гривен.

Ранее сообщалось о курсе валют на 22 апреля 2020 года.