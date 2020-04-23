<img class="aligncenter" title="Медики, вернувшиеся из Италии, пройдут двухнедельную обсервацию » src=»https://nbnews.com.ua/wp-content/uploads/2020/04/3bed172ea905727b752038f86424605e.jpeg» alt=»Медики, вернувшиеся из Италии, пройдут двухнедельную обсервацию» width=»100%» />

Украинские врачи, которые в четверг вернулись из Италии, пройдут двухнедельную обсервацию.

Об этом информирует пресс-служба Министерства внутренних дел.

"Из Италии вернулись 20 медиков системы МВД и Минздрава, которые помогали коллегам бороться с COVID-19. Все они пройдут обязательную двухнедельную обсервацию", — говорится в сообщении.

Как уточнил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, в Италию летали 10 врачей системы Министерства здравоохранения и 10 представителей системы здравоохранения МВД. Они работали в городах Пезаро и Урбино.

Медики изучали процесс диагностики и лечения пациентов, ознакомились с протоколами лечения и применявшимися лекарствами, а также присутствовали при хирургических вмешательствах. Уже спланирована серия телеконференций для того, чтобы передать накопленный опыт коллегам, которые работают с тяжелыми пациентами.

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Украинские врачи отмечают, что все введенные в Украине карантинные меры — оправданы.

Перед вылетом домой медики прошли тесты на коронавирус, по прилету им измерили температуру. Сейчас все здоровы и отправятся на обсервацию в один из санаториев под Киевом.

Как сообщалось, украинские медики работали в Италии с 4 апреля.

По материалам: ukrinform.ru