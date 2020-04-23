Минздрав: более 90% больных заразились внутри Украины

В Украине 93% заболевших COVID-19 заразились внутри страны, 55% зараженных — люди в возрастной группе до 50 лет.

Об этом в Facebook сообщает Центр общественного здоровья Минздрава.

"В Украине 93% людей с COVID-19 с установленным путем передачи заразились на территории нашего государства. Остальные 7% находились за рубежом в пределах 14 дней до появления симптомов … По состоянию на 23 апреля в Украине 55% подтвержденных случаев COVID-19 составляют люди в возрастной группе до 50 лет", — говорится в сообщении.

В ЦОС отметили, что новый коронавирус передается от человека к человеку капельным и контактным путями. Мелкие капельки, которые выделяются из дыхательных путей больного COVID-19 во время кашля или чихания, распространяются на расстояние около метра от больного и могут попадать на слизистые оболочки глаз, носа и рта другого человека, который находится рядом.

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Пока нет вакцины и лекарств против COVID-19. Один из самых эффективных способов защититься и предотвратить распространение инфекции — соблюдать физическую дистанцию и ежедневную гигиену.

Как сообщал Укринформ, по состоянию на 23 апреля в Украине лабораторно подтверждено 7170 случаев заболевания COVID-19, умерли 187 человек, 504 человека выздоровели.

Фото: CTK Photo

По материалам: ukrinform.ru