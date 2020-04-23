Минздрав пояснил, где украинцы чаще всего заражаются коронавирусом

В Центре общественного здоровья Минздрава Украины проанализировали все случаи заражения в стране и обнародовали выводы.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на glavred.info.

Выяснилось, в большинстве случаев, а именно в 93%, заражения украинцев коронавирусом произошли у себя на родине и лишь 7% привезли заразу из-за границы.

Также в МОЗ напомнили, что коронавирус передается от человека к человеку воздушно-капельным и контактным путями – то есть через мелкие капли, которые во время кашля или чихания выделяются из дыхательных путей уже больного человека.

«Эти капли распространяются на расстояние около метра от больного и могут попадать на слизистые оболочки глаз, носа и рта другого человека, который находится рядом», – уточнили специалисты.

При этом следует учесть, что симптомы у зараженного проявляются позже, и он может заражать других, не зная об этом

Следует напомнить, что по состоянию на утро 23 апреля, в Украине зафиксировано коронавирус у 7170 человек. Только за последние сутки число зараженных увеличилось на 578 человек. Больше всего инфицированных в столице 1059 подтвержденных случаев.

Ранее сообщалось о том, что в Киеве критическая ситуация в больницах.