Минздрав заявляет о миллиардных долгах по закупкам лекарств за рубежом

Министерство здравоохранения заявило о задолженности международных закупочных организационной по поставкам лекарств на сумму 5,3 млрд грн.

Об этом на брифинге 23 апреля сказала заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова, сообщает корреспондент Укринформа.

"По ситуации с закупками мы видим большую сумму задолженности международных организаций, которая достигает 5,3 млрд грн. То есть эта сумма накопилась за разные годы, и мы сейчас будем подробно разбираться, каким образом происходит закупка, доставка, сроки использования этих лекарств, для того чтобы определиться, каким образом нам двигаться дальше", — сказала Шаталова.

Она добавила, что речь идет о 1300 позициях лекарств по международным непатентованным названиям.

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Также Шаталова отметила, что в Минздраве более двух месяцев не проводились заседания постоянной рабочей группы, которая непосредственно отвечает за закупки. По ее словам, за две последние недели уже было проведено два заседания постоянной рабочей группы, на которых рассмотрели запросы с конца прошлого года — с начала 2020 года.

В отношении закупок в 2020 году Шаталова отметила, что Минздрав начал работу над перечнем лекарств, которые необходимо закупить.

"Нам необходимо определить перечень лекарств, и эта работа уже началась, мы согласовываем со всеми министерствами, надеемся, что в кратчайшие сроки все эти процессы запустим", — сказала Шаталова.

Она добавила, что Минздрав совместно с Минфином работает над утверждением бюджетных паспортов программ лечения.

Как сообщалось, Шаталова отвечает в Минздрав за финансово-экономическую сферу, закупки, координацию с предприятиями, которые находятся в сфере Минздрава, международные связи, инвестиции и аудит.

По материалам: ukrinform.ru