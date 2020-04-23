МКИП опубликовало видео по случаю возвращения украинских медиков из Италии

Министерство культуры и информационной политики опубликовало видео по случаю возвращения украинских медиков из Италии 23 апреля.

Видео размещено на странице МКИП в Facebook.

"Видео посвящается медицинским работникам и сотрудникам служб чрезвычайных ситуаций Италии, Украины и всех стран мира, которые в течение уже многих недель рискуют своей жизнью ради нашего спасения", — говорится в сообщении МКИП.

Отмечается, что видео публикуется по случаю возвращения 23 апреля группы украинских медиков-волонтеров, которые присоединились к итальянским коллегам в общей борьбе с новым глобальным вызовом — пандемией коронавируса и в течение трех недель спасали жизни инфицированных жителей в больницах городов Пезаро и Урбино (регион Марке).

На видео в музыкальном сопровождении Coro a bocca chiusa (Хор с сомкнутыми губами) оперы "Мадам Баттерфлай" Джакомо Пуччини демонстрируют кадры тяжелой работы медиков, которые лечат больных коронавирусом.

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Видео создано в рамках онлайн-проекта "#Культура_Не_Зупиняється (#LaCulturaNonSiFerma)", который совместно осуществляют МКИП, Национальная опера Украины им. Шевченко, Посольство Италии и Итальянский институт культуры в Украине.

Как сообщалось, украинские медики работали в Италии с 4 апреля.

По материалам: ukrinform.ru