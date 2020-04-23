Накануне поминальных дней: «власти ДНР» обратились к жителям «республики» с важным призывом

Общество
Ольга Гергелюк0
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Накануне поминальных дней «межведомственный оперативный штаб» так называемой «ДНР» обратился к жителям «республики». В «штабе» призвали жителей ОРДЛО в предстоящие выходные не посещать кладбища. С таким заявлением в «межведомственном оперативном штабе» выступили, чтобы не допустить новых случаев заражения коронавирусом.

жители "ДНР"
Жители ОРДЛО. Фото — utro.ru

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на портал DonPress.

Так называемый «межведомственный оперативный штаб ДНР» обратился к жителям «республики». На этот раз в штабе попросили жителей ОРДЛО не посещать кладбища во время поминальных дней, чтобы предотвратить новые случаи заражения коронавирусом.

Кроме того, власти республики приняли решение в предстоящие выходные не пускать дополнительный транспорт для подвоза людей на кладбища.

В «штабе» отметили, что это вынужденная временная мера, и призвали жителей «ДНР» оставаться дома на выходных.

Ранее мы сообщали, что информационный ресурс рассказал, что произошло в «ЛНР» после приезда военных советников из РФ. 

 


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