Не сойдем ли мы с ума: как изменит людей карантин и социальная самоизоляция

Доктор психологических наук, профессор Марианна Ткалич поделилась мнением о том, как на наше психологическое здоровье может повлиять ситуация с карантином, социальная самоизоляция и, связанное с этим, изменение образа жизни.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на nv.ua.

Можно ли от всего этого сойти с ума?

Психолог пояснила, что фактически мы ведь не находимся в полной изоляции и не выключены из контекста социальной жизни и взаимодействия с другими людьми.

У нас есть доступ к информации, контакт с внешним миром, хоть и ограниченный. Просто изменился привычный образ жизни.

А современные технические возможности позволяют оставаться на связи и создавать эффект присутствия с помощью видеозвонков, видеоконференций, чатов и других средств.

Все это позволяет нам решать множество вопросов не выходя из квартиры и не чувствовать себя одинокими и изолированными.

Так что самоизоляция не должна ухудшить наше психологическое здоровье и не сведет с ума.

Ранее сообщалось о том, что ситуация критическая, главврач сделала тревожное заявление.