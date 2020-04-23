О возможном конфликте интересов в деле Чорновол в НАПК пока никто не обращался

Относительно возможного конфликта интересов в деле бывшего народного депутата Татьяни Чорновол обращений в НАПК ни от первого заместителя главы ГБР Александра Бабикова, ни от самой Чорновол, ни от кого-то другого не поступало.

Об этом в интервью "РБК-Украина" заявил глава НАЗК Александр Новиков.

"Относительно возможного конфликта интересов в этом деле, то к нам обращений ни от Бабикова, ни от Чорновол, или кого-то другого не поступало", — сказал Новиков.

Он напомнил, что НАПК направило дополнительный запрос в ГБР по поводу наличия конфликта интересов в тех делах (касательно событий периода Майдана – ред.), о которых НАПК не было известно и стало известно только после освещения информации о подозрении Чорновол.

"К нам ранее обращался Бабиков, поскольку он сам не заинтересован в том, чтобы получить протокол от НАПК о конфликте интересов. Мы ему разъяснили, что фактически имеет место потенциальный конфликт интересов", — уточнил Новиков.

Вместе с тем, по словам главы НАПК, этот потенциальный конфликт интересов станет реальным, только если Бабиков станет и.о. директора ГБР и начнет принимать решения относительно тех дел, где он ранее был защитником, или в отношении тех людей, которые ведут эти дела.

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Как сообщалось, 20 марта в НАПК сообщили, что у Бабикова, который работал в юридической фирме, представлявшей интересы экс-президента Виктора Януковича, может возникнуть конфликт интересов при условии его назначения и.о. главы бюро.

10 апреля в доме Чорновол сотрудники ГБР провели обыск. Впоследствии ГБР проинформировало, что Чорновол сообщили о подозрении в умышленном убийстве в результате поджога офиса Партии регионов в 2014 году.

Глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков заявил, что в деле Татьяны Чорновол очевидна жажда мести.

16 апреля Печерский суд избрал Татьяне Чорновол меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета.

По материалам: ukrinform.ru