Пик коронавируса в Киеве ожидается на следующей неделе — Кличко

Мэр Киева отметил, что понимает украинцев, которые жалуются на карантин. Но, отметил столичный глава, чем больше люди будут нарушать карантин, тем дольше он будет продолжаться.

Об этом Виталий Кличко заявил во время ежедневного брифинга, пишет «НБН«.

Как отметил мэр Киева, пик заболеваемости в столице ожидается на следующей неделе. По его данным, в Киеве сейчас растет число заболевших и чаще всего зараженными становятся те, кто 12 апреля посещал церковь на Вербное воскресение.

А через неделю, уверен Кличко, COVID-19 будут выявлять у тех, кто посетил храмы на праздник Пасхи или у тех, кто большими компаниями праздновал на природе:

«Я прекрасно понимаю людей, которые устали от карантина. Но если мы все хотим вернуться к привычному ритму жизни, то должны соблюдать сейчас меры ограничения! Ведь я в который раз говорю — всё зависит исключительно от нас. Чем меньше людей нарушают карантин, тем меньше будет заболевших. И тем раньше мы выйдем из карантина».

Напомним, что сегодня, 23 апреля, число заболевших коронавирусом в Киеве превысило отметку в 1000.