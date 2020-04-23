Пик коронавируса в Киеве ожидается на следующей неделе — Кличко

Общество
Христина Качоровська0
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Мэр Киева отметил, что понимает украинцев, которые жалуются на карантин. Но, отметил столичный глава, чем больше люди будут нарушать карантин, тем дольше он будет продолжаться.

Виталий Кличко
Виталий Кличко. Фото — tvc.ru

Об этом Виталий Кличко заявил во время ежедневного брифинга, пишет «НБН«.

Как отметил мэр Киева, пик заболеваемости в столице ожидается на следующей неделе. По его данным, в Киеве сейчас растет число заболевших и чаще всего зараженными становятся те, кто 12 апреля посещал церковь на Вербное воскресение.

А через неделю, уверен Кличко, COVID-19 будут выявлять у тех, кто посетил храмы на праздник Пасхи или у тех, кто большими компаниями праздновал на природе:

«Я прекрасно понимаю людей, которые устали от карантина. Но если мы все хотим вернуться к привычному ритму жизни, то должны соблюдать сейчас меры ограничения! Ведь я в который раз говорю — всё зависит исключительно от нас. Чем меньше людей нарушают карантин, тем меньше будет заболевших. И тем раньше мы выйдем из карантина».

Напомним, что сегодня, 23 апреля, число заболевших коронавирусом в Киеве превысило отметку в 1000.


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