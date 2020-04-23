Полиция прекратила розыск Шария по решению суда

Нацполиция прекратила розыск блогера Анатолия Шария в рамках расследования уголовного дела в отношении него по решению суда.

Соответствующую информацию обнародовала пресс-служба ведомства.

"Решение о снятии с розыска Анатолия Шария принял суд. Постановление Соломенского суда города Киева о прекращении розыска Анатолия Шария поступило в Соломенское управление полиции", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на основе судебного решения сотрудники полиции прекратили розыск Шария, а информация о нем была снята с сайта Министерства внутренних дел.

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Как сообщалось, полиция расследовала в отношении Шария уголовное дело по ст. 383, ч. 2 УКУ (заведомо ложное сообщение о совершении преступления).

По материалам: ukrinform.ru