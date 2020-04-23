Полиция заблокировала свыше 5 тысяч фейков о Covid-19

Правоохранители заблокировали более 5 тысяч интернет-ссылок, связанных с мошенничеством и распространением ложных слухов о Covid-19.

Об этом сообщает Управление коммуникации Национальной полиции.

"С начала карантинных мероприятий полиция проверила 591 сообщение относительно совершения онлайн мошенничеств, связанных с пандемией коронавируса… Правоохранители установили 144 лица, причастные к совершению противоправных действий. Также полиция заблокировала 5169 мошеннических интернет-ссылок и 449 банковских счетов, которыми пользовались злоумышленники во время ведения своей противоправной деятельности", — говорится в сообщении.

В связи с этим открыто 54 уголовных производства и составлено 38 админпротоколов.

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Кроме того, киберполиция обнаружила 460 фактов относительно размещения на информресурсах ложной или провокационной информации относительно пандемии Covid-19. Уже идентифицированы 284 человека, которые распространяли эту информацию. Составлено шесть админпротоколов по ст. 173-1 (Распространение ложных слухов) КУпАП.

По материалам: ukrinform.ru