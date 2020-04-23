Продление карантина сдержит рост заболеваемости, но пик еще впереди — инфекционист

Медики отмечают, что продление карантина сдержит рост заболеваемости, но предостерегают, что пик эпидемии коронавируса в Украине еще впереди.

Об этом сказала на пресс-конференции доктор медицинских наук, профессор, завкафедрой инфекционных заболеваний НМУ им. А. Богомольца Ольга Голубовская, сообщает корреспондент Укринформа.

«Я приветствую продление карантина до середины мая, потому что у нас майские праздники, и мы должны избежать скученности людей. А я вижу, что у нас клиники забиты, больные скоро будут поступать не в наши клиники, а в перепрофилированные», — акцентировала Голубовская.

При этом она отметила, что экономика для нас тоже очень важна, нам надо за что-то лечиться, закупать препараты, то есть нужно находить баланс.

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«Но мы должны быть готовы к тому, что основное напряжение, пик у нас еще впереди», — предостерегла инфекционист.

Как сообщалось, по состоянию на утро 23 апреля в Украине зафиксировано 7170 случаев COVID-19, 578 новых за сутки. В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 187 человек. Выздоровели 504 человека.

По материалам: ukrinform.ru