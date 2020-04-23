Режим самоизоляции в «ЛНР»: информационный ресурс сообщил, к чему следует готовиться жителям «республики»

В так называемой «ЛНР» могут ввести «режим самоизоляции». Об этом пишет подконтрольный оккупантам Telegram-канал «Луганский инсайд». По информации ресурса, данный режим начнет действовать с 30 апреля.

Об этом сообщил портал DonPress, сославшись на Telegram-канал «Луганский инсайд», передает НБН.

По информации подконтрольного оккупантам ресурса «Луганский инсайд» уже с 30 апреля в «республике» могут ввести «режим самоизоляции». Ресурс пишет, что «власти республики» уже якобы приняли решение, но объявят об этом позже. По информации автора поста, «власти республики» решили ввести новые ограничения накануне майских праздников, чтобы не допустить новых случаев заражения коронавирусом.

Ресурс сообщает, что как только в «республике» объявят «режим самоизоляции», то жителям Луганска нужно быть готовыми к тому, что не будет ездить общественный транспорт, кроме того, могут закрыть некоторые предприятия.

Также автор поста пишет, что работающих жителей Луганска могут отправить в «вынужденный отпуск».

«Судя по всему, это будет двухнедельный карантин (точных сроков мне не назвали), но вероятно он продлится до 13 мая», — сообщил «Луганский инсайд».

Ранее мы сообщали, что «власти ДНР» обратились к жителям «республике» с важным призывом накануне поминальных дней.