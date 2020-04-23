Штрафы и маски: министр инфраструктуры Крыклий рассказал, как будут возобновлять транспортное сообщение в Украине

Министр подчеркнул, что в транспорт нельзя будет заходить без маски, а число пассажиров не может превышать количество мест для сидения.

Об этом Влалислав Крыклий поведал в эфире телеканала «1+1» пишет «НБН«.

По словам чиновника, возобновление транспортного сообщения в Украине будет происходить поэтапно. Первый шаг — это возобновление мобильности между городами:

«Я имею в виду межгородской и общественный транспорт. Далее — межобластной. Мы все пониманием, что мир изменился и придется жить по новым правилам».

Среди правил — тотальный масочный режим. В транспорт не будут пропускать пассажиров без масок. Также, в салоне не может быть больше людей, чем посадочных мест. Если водитель нарушит это правило — его ждет штраф:

«Что касается пригородных электричек, то там также будет необходим масочный режим. Теперь право на проезд будет давать не только билет, но и маска. Нет маски — нет поездки».

Крыклий добавил, что масочный режим в транспорте может сохраняться как минимум до конца 2020 года.

Напомним, ранее мы писали, когда в Украине возобновят транспортное сообщение.