Супрун рассказала об опасном цитокиновом шторме у пациентов с коронавирусом

Больные коронавирусом могут резко почувствовать ухудшение состояния и даже умереть из-за повреждения легких, мозга или печени, вероятной причиной чего считают цитокиновый шторм, когда иммунная система слишком сильно и неразборчиво реагирует на инфекцию.

Об этом написала Ульяна Супрун в своем Facebook, рассказав, как можно помочь в этой ситуации.

"Анализ крови может показать существенное повышение ферритина, С-реактивного белка, фактора некроза опухолей альфа, интерлейкина-1 и гамма-интерферона. В общем, у пациентов с цитокиновым штормом при COVID-19 повышенно много цитокинов, по сравнению со здоровыми контролями", — говорится в публикации.

Цитокинами называют молекулы, с помощью которых клетки иммунной системы между собой "общаются" и сигнализируют. Участие цитокинового шторма была при "синдроме системной воспалительной реакции", "синдроме выброса цитокинов", "синдроме активации макрофагов" (клетки иммунной системы, участвующих в реакции воспаления и поглощения патогенов или мертвых клеток или других последствий иммунной реакции), "гемофагоцитарный лимфогистиоцитоз".

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"Это явление не новое, и сопровождает оно ряд инфекционных и аутоиммунных состояний. С цитокиновым штормом связывают высокую смертность людей среднего возраста от испанского гриппа в 1918-1920 годах, "свиного" гриппа H1N1 и "птичьего" гриппа H5N1, которые были уже в этом веке", — пишет Супрун.

Медик подчеркнула, что если оперативно выявить склонность пациента к развитию цитокинового шторма, тем больше у больного шансов на выживание.

Повышенный уровень ферритина является одним из возможных диагностических тестов для людей, которых госпитализируют с COVID-19. Даже общий анализ крови может оказаться информативным, так как у тяжелых пациентов будет увеличено количество лейкоцитов как за счет лимфоцитов, так и нейтрофилов.

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Помочь летальности от цитокинового шторма можно, используя иммуносупрессию с помощью кортикостероидов или более прицельных препаратов.

"В случае предыдущих коронавирусних инфекций, стероидная терапия не оказалась эффективной и безопасной, поэтому во время этой пандемии применение стероидов для уменьшения воспаления официально не советовали. В контексте предотвращения цитокинового шторма считают перспективными блокаду действия интерлейкинов 1, 6 и 18, или блокаду сигнальных путей, которые передают от поверхности к ядру клетки инструкцию “начинать воспаление и выделять цитокины”, — говорится в сообщении.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро 22 апреля лабораторно подтверждено 6592 случаи заболевания COVID-19, 424 пациента выздоровели, 174 умерли. За сутки заболели 467 человек.

По материалам: ukrinform.ru