В больницах «первой волны» заняты 10-15% койкомест — Степанов

Пиковая нагрузка на систему здравоохранения произойдет, когда количество пациентов на аппаратах искусственной вентиляции легких начнет приближаться к 2 тысячам.

Об этом в интервью Украинской правде сказал министр здравоохранения Максим Степанов.

"Когда мы говорим о пике, то мы должны четко разграничивать, что у нас есть способность системы здравоохранения оказывать медицинскую помощь в условиях стационара. …. Условно говоря, если вдруг завтра у нас будет на аппаратах искусственной вентиляции легких в больницах первой волны не 155 человек, а, не дай Бог, очень резко начнет расти, и это количество начнет приближаться к 2 тысячам аппаратов искусственной вентиляции легких, тогда мы будем сразу вводить вторую волну. И это будет пиковая нагрузка на систему здравоохранения", — сказал Степанов.

Сейчас, по словам Степанова, в 243 больницах, определенных для приема первой волны пациентов с COVID-19, заняты 10-15% койко-мест, из 2097 аппаратов искусственной вентиляции легких заняты 155 (на момент проведения интервью 22 апреля — ред).

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Ранее заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что одновременно больницы "первой волны" способны принять 3,5 тысячи тяжелых пациентов с COVID-19.

Как сообщал Укирнформ, по состоянию на 23 апреля в Украине подтверждены 7170 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 187 летальных, 504 пациента выздоровели. Среди заболевших — 1 386 медицинских работников.

По материалам: ukrinform.ru