В МОЗ прокомментировали рекордное число заболевших коронавирусом в Украине за сутки

Как известно, в течение 22 апреля было выявлено 587 новых зараженных в Украине, что стало новым антирекордом. В Минздраве считают, что такое число заболевших — это последствия нарушений карантина на Вербное воскресение и Пасху.

Об этом во время утреннего брифинга поведал глава МОЗ Максим Степанов, пишет «НБН«.

«У нас новый антирекорд. 578 заболевших за день, из которых 44 ребенка и 123 медиков. Это самое большое число заболевших за стуки в Украине. Мы думаем, что это последствия игнорирования мер карантина в Вербное воскресение и на Пасху».

Напомним, ранее мы писали о ситуации с коронавирусом в Украине и мире.