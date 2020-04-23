В Украине коронавирусом заразились 1386 медиков

В Украине COVID-19 заболели 1386 медицинских работников и 457 детей.

Об этом на брифинге сказал министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает корреспондент Укринформа.

"В целом за все время пандемии заболело 7 170 человек, из них 475 детей, а также 1386 медработников”, — сообщил Степанов.

За сутки 22 апреля коронавирус обнаружили у 578 человек, среди которых 44 ребенка и 123 медицинских работника.

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По словам Степанова, этот своеобразный антирекорд за время эпидемии, обусловлен тем, что на Вербное воскресенье и пасхальные праздники многие не прислушались к рекомендациям Минздрава и нарушили карантинные требования.

По материалам: ukrinform.ru