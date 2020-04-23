В Украине подтвердили 7170 случаев COVID-19, за сутки — 578

По состоянию на утро 23 апреля в Украине лабораторно подтверждены 7170 случаев заболевания COVID-19, за сутки зафиксированы 578 новых случаев.

Об этом в Facebook сообщает Центр общественного здоровья.

"Подтверждены 7170 случаев COVID-19. Всего в Украине исследованы 72 296 образцов методом ПЦР. В течение 22 апреля получены 578 сообщений о новых подтвержденных случаях", — говорится в сообщении.

На амбулаторном лечении находятся 4 862 пациента, из них 372 ребенка. Всего госпитализированы 2 308 человек, из них 103 ребенка и 223 медработника. На аппарате искусственной вентиляции легких находятся 100 человек, в том числе один ребенок.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 187 человек, из них 94 мужчины и 93 женщины. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (85%).

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В общей сложности 504 человека уже выздоровели — повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме

Всего случаи подтверждены:

Винницкая обл. — 353 случая (45 выздоровели)

Волынская обл. — 188 случаев (17 выздоровели)

Днепропетровская обл. — 186 случаев (11 выздоровели)

Донецкая обл. — 21 случай (10 выздоровели)

Житомирская обл. — 304 случая (1 выздоровел)

Закарпатская обл. — 230 случаев (22 выздоровели)

Запорожская обл. — 146 случаев (21 выздоровел)

Ивано-Франковская область — 644 случая (27 выздоровели)

г. Киев — 1059 случаев (45 выздоровели)

Киевская обл. — 451 случай (33 выздоровели)

Кировоградская обл. — 258 случаев (31 выздоровел)

Львовская обл. — 282 случая (32 выздоровели)

Луганская обл. — 27 случаев (3 выздоровели)

Николаевская обл. — 99 случаев;

Одесская обл. — 161 случай (3 выздоровели)

Полтавская обл. — 161 случай (12 выздоровели)

Ривненская обл. — 396 случаев (29 выздоровели)

Сумская обл. — 89 случаев (28 выздоровели)

Тернопольская обл. — 499 случая (38 выздоровели)

Харьковская обл. — 101 случай (6 выздоровели)

Херсонская обл. — 77 случаев (10 выздоровели)

Хмельницкая обл. — 61 случай (7 выздоровели)

Черкасская обл. — 220 случаев (34 выздоровели)

Черновицкая обл. — 1140 случаев (36 выздоровели)

Черниговская обл. — 17 случаев (3 выздоровели).

По материалам: ukrinform.ru