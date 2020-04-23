В Украине подтвердили 7170 случаев COVID-19, за сутки — 578
По состоянию на утро 23 апреля в Украине лабораторно подтверждены 7170 случаев заболевания COVID-19, за сутки зафиксированы 578 новых случаев.
Об этом в Facebook сообщает Центр общественного здоровья.
"Подтверждены 7170 случаев COVID-19. Всего в Украине исследованы 72 296 образцов методом ПЦР. В течение 22 апреля получены 578 сообщений о новых подтвержденных случаях", — говорится в сообщении.
На амбулаторном лечении находятся 4 862 пациента, из них 372 ребенка. Всего госпитализированы 2 308 человек, из них 103 ребенка и 223 медработника. На аппарате искусственной вентиляции легких находятся 100 человек, в том числе один ребенок.
В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 187 человек, из них 94 мужчины и 93 женщины. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (85%).
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В общей сложности 504 человека уже выздоровели — повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме
Всего случаи подтверждены:
Винницкая обл. — 353 случая (45 выздоровели)
Волынская обл. — 188 случаев (17 выздоровели)
Днепропетровская обл. — 186 случаев (11 выздоровели)
Донецкая обл. — 21 случай (10 выздоровели)
Житомирская обл. — 304 случая (1 выздоровел)
Закарпатская обл. — 230 случаев (22 выздоровели)
Запорожская обл. — 146 случаев (21 выздоровел)
Ивано-Франковская область — 644 случая (27 выздоровели)
г. Киев — 1059 случаев (45 выздоровели)
Киевская обл. — 451 случай (33 выздоровели)
Кировоградская обл. — 258 случаев (31 выздоровел)
Львовская обл. — 282 случая (32 выздоровели)
Луганская обл. — 27 случаев (3 выздоровели)
Николаевская обл. — 99 случаев;
Одесская обл. — 161 случай (3 выздоровели)
Полтавская обл. — 161 случай (12 выздоровели)
Ривненская обл. — 396 случаев (29 выздоровели)
Сумская обл. — 89 случаев (28 выздоровели)
Тернопольская обл. — 499 случая (38 выздоровели)
Харьковская обл. — 101 случай (6 выздоровели)
Херсонская обл. — 77 случаев (10 выздоровели)
Хмельницкая обл. — 61 случай (7 выздоровели)
Черкасская обл. — 220 случаев (34 выздоровели)
Черновицкая обл. — 1140 случаев (36 выздоровели)
Черниговская обл. — 17 случаев (3 выздоровели).
По материалам: ukrinform.ru