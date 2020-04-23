Врач рассказала о рисках вакцинации во время эпидемии COVID-19

Проведение вакцинации в период эпидемии коронавируса для взрослых не рекомендуется, в то же время для детей возможно.

Об этом заявила на пресс-конференции доктор медицинских наук, профессор, завкафедрой инфекционных заболеваний НМУ им. А.Богомольца Ольга Голубовская, сообщает корреспондент Укринформа.

«В период роста любого инфекционного заболевания и тем более в период эпидемии я против проведения массовых мероприятий с вакцинацией. Я выступила против, когда была вакцинация во Львовской области, когда наслаивались две эпидемии – гриппа и кори. То есть здесь очень большие риски для людей, и были предостережения наших ведущих эпидемиологов. Что касается сегодняшней ситуации, то вероятно нужно резко ограничивать вакцинацию взрослых без острой необходимости от тех или иных инфекционных болезней, потому что сейчас рост заболеваемости», — сказала Голубовская.

При этом она отметила, что COVID-19 — заболевание необычное, оно может дебютировать не просто с пневмонии, а с дыхательной недостаточности. Заболевший может пойти сделать себе прививку, а этого делать нельзя, поскольку является достаточно серьезным вмешательством.

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«Что касается плановой вакцинации детей, то возможно ее и стоит проводить, соблюдая все возможные ограничительные мероприятия, избегая очереди у врачей», — предположила инфекционист.

Как сообщалось, в Украине на 23 апреля подтверждено 7 170 случаев COVID-19, всего исследовано 72 296 образцов методом ПЦР. В течение 22 апреля получено 578 сообщений о подтвержденных случаях.

По материалам: ukrinform.ru