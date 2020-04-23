Всех участников ВНО в 2020 году обеспечат средствами защиты — Минобразования

Внешнее независимое оценивание в 2020 году пройдет с соблюдением социального дистанцирования и с использованием средств индивидуальной защиты.

Соответствующую информацию Министерство образования и науки опубликовало на своем информационном ресурсе об изменениях в образовании во время карантина, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.

"В условиях эпидемии проведение ВНО намного безопаснее, чем вступительные экзамены в университетах. Большинство участников сдают ВНО по месту жительства, поэтому им не нужно ехать в другой город или область. А для сдачи вступительных экзаменов наоборот большинству поступающих и их родителям придется по несколько раз ездить в другие города, что в разы увеличит количество перемещений по стране. В то же время вступительные экзамены обычно собирают гораздо большее количество людей в аудиториях, чем во время ВНО", — отметил заместитель Министра образования и науки Егор Стадный.

Даты проведения ВНО будут зависеть от завершения карантина. Если карантин завершится до начала июня, основная сессия тестирования пройдет между 25 июня и 17 июля. Если карантин продлится до начала августа, ВНО состоится с 17 августа по 4 сентября. Вступительная кампания в украинских университетах также соответственно изменится.

Формат и процедура проведения ВНО в 2020 году не изменятся. По правилам при сдаче ВНО в аудитории находится максимум 15 участников и 2 инструктора. Обязательной является дистанция 1,5 метра между участниками в аудитории, которая, безусловно, будет соблюдена в связи с эпидемией. Социальное дистанцирование также будет обеспечено и у входа в помещение, в котором будет проходить тестирование, чтобы избежать скопления людей.

Без изменений останутся количество тестов и их содержание. Каждый участник может сдать максимум 4 теста, а количество заданий в них, которые основываются на материале, изучаемом в апреле-мае 11 класса, ничтожно маленькое. Такое задание может быть только одно на весь тест, потому перепечатывать тираж тестовых тетрадей из-за такого малого количества заданий нецелесообразно. Модель ранжирования результатов тестирования снижает влияние внешних факторов, и УЦОКО сможет статистически сгладить определенные пробелы в подготовке участников из-за карантина.

В связи с распространением коронавирусной инфекции все участники ВНО и инструкторы будут обеспечены средствами индивидуальной защиты и антисептиками. Помещения будут проветривать и дезинфицировать.

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Участники, которые контактировали с больными или сами инфицировались коронавирусом, смогут сдать ВНО во время дополнительной сессии, когда поправятся или выйдут из самоизоляции. В случае, если из-за изоляции или болезни они будут вынуждены пропустить и дополнительную сессию тестирования, они будут освобождены от ВНО по состоянию здоровья. Такое правило действовало и раньше для людей с рядом заболеваний. Для таких категорий абитуриентов в условиях поступления в университеты предусмотрены отдельные особенности и формы проведения вступительных экзаменов.

Информацию обо всех изменениях в образовательных процессах, которые происходят из-за карантина, и ответы на часто задаваемые вопросы можно найти на специальном информационном ресурсе — mon-covid19.info.

Фото: AA

По материалам: ukrinform.ru